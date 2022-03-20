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21 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Gitmeyeceğiz, seni göndereceğiz

20 Mart 2022, Pazar 17:00
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da CHP Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Güç Sende, Senin Elinde” Gençlik Çalışması Lansmanı’nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek, “Bu demokrasiyi güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu yapacak olanlar da sizlersiniz. Birileri sizin gücünüzden korkuyor. Gücünüzden korktukları için “Giderlerse gitsinler” diyor. Ama siz hep beraber, “Gitmeyeceğiz, seni göndereceğiz” diyeceksiniz. Hep beraber göndereceğiz onu, demokratik yöntemlerle göndereceğiz” dedi.

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