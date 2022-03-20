Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da CHP Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Güç Sende, Senin Elinde” Gençlik Çalışması Lansmanı’nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek, “Bu demokrasiyi güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu yapacak olanlar da sizlersiniz. Birileri sizin gücünüzden korkuyor. Gücünüzden korktukları için “Giderlerse gitsinler” diyor. Ama siz hep beraber, “Gitmeyeceğiz, seni göndereceğiz” diyeceksiniz. Hep beraber göndereceğiz onu, demokratik yöntemlerle göndereceğiz” dedi.

Okunma Sayısı: 155

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.