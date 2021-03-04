İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Türkiye’nin Covid-19 pandemisi ile bir yıllık mücadelesini değerlendirdi.

Cesur, “İlk günden bu yana günde ortalama 189 bin doz aşı yapılmış. Ne kadar sürüyor biliyor musunuz? Bir yıl on ay. Eğer aşıyı bulabilirseniz, vaat edilen aşı gelirse ve vatandaşlar bu hızla aşılanabilirse bir yıl on ay. Yani siz en az iki sene daha bu işte risk altındasınız, vatandaş risk altında” dedi.

Gittiğiniz yerler kırmızı

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Cesur şunları söyledi: “Yirmi gün geçti hâlâ bir açıklama yok, belli olan bir şey var kongre yaptığınız. Gittiğiniz illeri kırmızıya boyuyorsunuz. Karadeniz alarm veriyor. Biz omuzlara çıkarak, davullu zurnalı kongreler yaparak bunun sonucunda ne kadar bulaşıcılık artıyor, dünyada böyle bir yayılma olmadığı için hani bunu örnek veremiyoruz “Dünyada bakın bunun yayılıcılığı şu kadar” diye. Ama biz sayenizde bir süre daha geçtikten sonra bununla ilgili bilimsel yayınları da yapacağız.

“Kuzular çok meliyordu mecbur kaldım”

Cesur ayrıca, “Türkiye’deki ilk 10 var, hemen bunların yanlarında AKP’nin yaptığı kongre tarihleri var. Yok mu Bakanlığınız bünyesinde bunların hesabını yapıp da çıkıp da kendi partinize ya da bunu yapanlara gerekli cezaları kesecek? Ben geçen gün çok utandım. Çok değerli jandarma askerlerimiz çıkmışlar dağın başında çok yaşlı teyzeme ceza kesmeye kalkıyorlar, ‘Evine git’ diyorlar. “Kuzular çok meliyordu mecbur kaldım” diyor.

Ankara - anka