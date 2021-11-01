Glasgow’a niye gitmedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın başşehri Roma’da düzenlenen G20 zirvesinin ardından İskoçya’nın Glasgow şehrindeki COP26 iklim zirvesine geçmesi beklenirken yurda döndü.

Reuters’a konuşan bir yetkili, Erdoğan’ın protokol ve güvenlik sorunları sebebiyle döndüğünü söyledi. Yetkili, “Cumhurbaşkanı’nın zirveye katılmadan dönmesinin temelinde protokol ve güvenlikle ile ilgili Türkiye’nin taleplerinin İngiltere tarafından tam olarak karşılanmaması var. Güvenlik için istenen araç sayısı ve güvenlik ile ilgili diğer bazı taleplerimizin tam olarak karşılanmaması nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir karar aldı. Bizim açımızdan da önemli olan böyle bir zirveye katılmayı çok önemsiyorduk, ama bunun yapılması gerekti” dedi.

Haber Merkezi