Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Hükümetin tek kale maçında golü hep memur, işçi, emekli yiyor” dedi.

Mehmet Kara - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, memura yapılan zam oranını değerlendirdi. Sistemin tam da “kimi kime şikayet edeceksin” sözünün vücut bulduğu bir sistem olduğunu ifade eden Uysal, “Hükümet, memur ve emeklinin hakkını önce TÜİK’in tam anlamıyla ‘yalan’ enflasyon verileri yiyor, doymuyor, kendi atadığı bir heyetin, adı ‘hakem’ ama hükümet avukatlığı yapan bir heyetin kararı(!) ile yemeye devam ediyor. Şu hali ile hükümet ile memur/emekli arasında yaşanan ihtilafta hakkaniyetle karar vermesi gereken heyet “şike” yapıyor. Maalesef zaman zaman spor literatüründe tanık olduğumuz usulsüzlükler çalışanın emeği, alın teri üzerinden vuku buluyor. Sendikal ağalar hükümetin teklifine sözde itiraz edip, teşvik primi olarak kendilerine sunulan koltuklarını koruyor, hakemlik etmesi gereken heyet şike yapıyor, hükümetin bu tek kale maçında golü hep memur, işçi, emekli yiyor. Yazıklar olsun!” dedi.

Tam bir fiyasko

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu’ndan yapılan açıklamada karara tepki gösterilerek, “Piyasa gerçekleri ile örtüşmeyen, büyümeden pay verilmeyen hatta resmi enflasyon tahmin ve beklentilerinin dahi altında kalan bir zam oranının kabul edilmesi mümkün değildir. Resmi enflasyon tahminin %33 olduğu bir ortamda kamu çalışanlarına toplamda %25’lik bir artış yapılmasının memur ve emeklileri enflasyona ezdirmekten başka bir izahı yoktur. Bu durumun sorumlusu, kamu işveren tarafının bu yaklaşımına tepkisiz kalarak yaşananlara çanak tutan yetkili ama etkisiz konfederasyon ve sendikalarıdır” denildi.

Hakem noterlik yapıyor

Toplu Sözleşme masasında yetkili sendika olarak temsil edilen memur-Sen’in Genel Başkanı Ali Yalçın ise açıklanan zamma sert tepki göstererek, 5.Dönem Toplu Sözleşmede hakemin kazanımlarımızı yok sayan tavır ve tasarrufundan bu hakem sürecinde bazı farklılıklar olsa da genelde noterlik değişmemiştir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ismi değişmeli ve Kamu İşvereni Hakem Kurulu olmalı. 4688 Sayılı Yasa mutlaka yeniden ele alınmak zorundadır. Daha öncesinde de işaret ettiğimiz ve altını çizdiğimiz gibi yasanın içeriğinden, toplu sözleşme düzenine, örgütlenme özgürlüğünden hakemin yapısına varana kadar tüm boyutlarıyla yeni bir tartışma sürecini başlatıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.