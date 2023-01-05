Göreviniz memuru temsil mi, AKP’nin şubesi olmak mı?

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, memur haklarının gasp edilmesine ve memura yapılan zamma alkış tutan Memur Sen Konfederasyonu yöneticilerine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uysal, “Göreviniz memuru temsil etmek mi, AKP’nin şubesi olmak mı?” diye sordu. Uysal şunları söyledi: “Arkasına memurları alıp AKP hükümetine karşı memurların haklarının mücadelesini vereceğine arkasına AKP’yi alıp memurların karşısına çıkan, toplu sözleşmelerle memurların hakkının gasp edilmesine aracılık eden Memur Sen Konfederasyonu ve hala istifa etmeyen memurları tebrik ediyorum. Göreviniz; yetkili sendika olarak imza attığınız toplu sözleşmelerle memuru fakirleştirmek mi, memuru temsil etmek mi, AKP’nin şubesi olmak mı? Bu alkışlarınız AKP ile işbirliği yaparak yüzde 2 örgütlenme barajı getirerek diğer sendikaları yok etme stratejinizin karşılığı mı? ‘Majestelerinin Sendikası’ olduğunuzu itiraf ederek siz de rahatlayın, biz de sendika zannederek soru sormayalım.” Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 283

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.