Göz göre göre ölüme terk etmeyin

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Bankası’ndan sağlanan 340 milyon dolarlık kredi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aylardır onay vermemesine tepki gösterdi.

Polat, depremde evleri orta derecede hasar gören depremzedelere iktidarın zaten destek olmadığını, ama İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce Dünya Bankası’ndan sağlanan kredinin onaylanmaması ile binlerce İzmirlinin hayatının tehlikeye atıldığını söyledi. Polat, “Bugün 1999 senesinde yaşanan büyük İstanbul depreminin yıl dönümü. Depremin acıları hâlâ yüreğimizdeyken ve yaralar tam olarak sarılmamışken, bu krediyi onaylamamak insanları göz göre göre ölüme terk etmek demektir” ifadelerini kullandı. Ankara - Fatih Karagöz

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