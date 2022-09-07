Gözümüzü boyayıp ceplerini doldurmuşlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun’da kendisini çaya davet eden Nimet ve İsmet Aydın çiftinin evine misafir oldu.

Eskiden AKP’li olduğunu söyleyen İsmet Aydın, Kılıçdaroğlu’na, “Ben, bu adamdan niye etkilendim? Hepimiz Müslümanız, elinde Kur’an’la geziyordu; Allah, peygamber diye etkileniyorduk. Yalanmış bu. Herkesi kötüle kötüle, böyle siyaset yapa yapa bizim gözümüzü bürümüşler. Biz de kanmışız bunlara, sadece ceplerini doldurmuşlar” dedi. İsmet Aydın ayrıca, “Kemal Beyi de eleştiriyor, kendisine bakmıyor. Ben bu adamdan niye etkilendim? Hepimiz Müslümanız, elinde Kuran’la geziyordu; Allah, peygamber diye etkileniyorduk. Yalanmış bu. Geçen belediye ile tartıştım. Cuma namazını belediyede kılıyorlar, ‘Belediyede neden namaz kılıyorsunuz, gösteriş mi yapıyorsunuz’ dedim. Ayıp, git evinde, cami de kıl. Ben inanmıyordum. Bunlar Müslüman, biz değiliz. Herkesi kötüle kötüle, böyle siyaset yapa yapa bizim gözümüzü bürümüşler. Biz de kanmışız bunlara, sadece ceplerini doldurmuşlar” diye konuştu.

Zilinizi polis değil, sütçü çalacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İşin özeti, sabah erken saatte kapınız çalıyorsa bilin ki çalan bir polis değil, mutlaka size süt getiren bir kişidir. Dolayısıyla bu ülkeye huzuru, refahı, bereketi beraber getireceğiz” dedi. Giresun’da partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda şunları söyledi: “İşin özeti, sizleri seviyorum. İşin özeti, size hizmet etmek istiyorum. İşin özeti, beraber çalışacağız. İşin özeti, akıl akıldan üstündür. İşin özeti, özgürce düşüneceksiniz. İşin özeti, bütün gençler geleceğe umutla bakacaklar. İşin özeti, bir Twett attı diye hiçbir genç gözaltına alınmayacak. İşin özeti, sabah erken saatte kapınız çalıyorsa bilin ki çalan bir polis değil, mutlaka size süt getiren bir kişidir. Dolayısıyla bu ülkeye huzuru, refahı, bereketi beraber getireceğiz. En büyük güvencem sizlersiniz. Size inanıyorum ve size güveniyorum.”

HİÇBİRİNE DERDİMİ ANLATAMADIM

İsmet Aydın, başından geçen başka bir olayı anlatırken, “Ben, geçen sene fırıncılık yapıyordum. Geçen sene bir fırın aldım, borca harca girdik. Bora harca battık. Bu sene hayırlısıymış ki siyasete girdim. Benim arkadaşlarımın çoğu solcudur. Ben hangi dünyada yaşıyorsam… Ben, AKP’ye tapıyordum herhalde. Bunlar ilah gibi olmuş, insanlara yüksekten bakıyorlar. Hiçbirine derdimi anlatamadım. Sizden Allah razı olsun, sizi tanımam bilmem. Geldiniz, ziyaret ettiniz. Ne kadar mutlu oldum. Sıkıntılar herkeste olur” dedi.