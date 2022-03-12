Güç zehirlenmesi olunca eleştiriye tahammül kalmıyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’nın Mamak ilçesinde ziyaret ettiği bir evde vatandaşlarla sohbet etti.

Bir gencin “Ben onlara karşı bir şey söylediğim zaman neden terörist oluyorum” sorusu üzerine Babacan, “Eleştiriye tahammülleri yok” cevabını verdi. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de cumhurbaşkanının görev süresinin 7 yılla sınırlandırılmasını önerdiklerini kaydeden Babacan, “Öbür türlü bir, daha bir daha derken güç zehirlenmesi meydana geliyor ve eleştiriye tahammül kalmıyor” dedi. Babacan ayrıca şunları söyledi: “Eleştiriye tahammülleri yok. Bu tür konular, kanundaki yetkiye dayanarak yapılan işler değil. Bizim kanunlara baktığımızda, aslında özgürlükçü kanunlar. Ama fiili durum oluşturuyorlar. Kanunu da hukuku da zorlayarak insanların kendisini ifade etmesinin önüne geçiyorlar. 10 bin gazeteciyi işten kovdurttular. Eleştirel yazıyor ya da televizyonda eleştirilerini söylüyor diye. Gençlerimizin çoğu sosyal medya kullanmaktan çekiniyor. Maalesef ülkeyi yönetenler, çok uzun süre iş başında kalırsa güç zehirlenmesi yaşıyorlar.” Ankara - anka

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