Güçlü ekonomiler hukuk ve adaletle olur

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi program kapsamında Bigadiç’te esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, büyük projelerin güçlü bir ekonomiyle olabileceğini söyledi. Türkiye’nin ekonomisini güçlendireceklerini vadeden Babacan, “Güçlü ekonomiler de hukuk ve adaletle olur. Ekonomi, hukuk ve adalet zemininde yükselir. Siz bu zemini, temeli sağlam tutmazsanız ekonominizi asla güçlendiremezsiniz” diye konuştu. Babacan, “Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız, toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye’nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye’nin haysiyetli insanları için buradayız, demokrasi ve atılım için durmadan, yorulmadan koşacağız” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 203

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.