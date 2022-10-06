Gül: Kemal Bey tebrik edilmeli

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsüne yasal güvence’ çıkışına eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den yorum geldi.

Karar gazetesinden Elif Çakır’a konuşan Gül, Kılıçdaroğlu’nu tebrik etmek gerektiğini söyledi ve öneriyi “memnun edici ve olağanüstü” bulduğunu söyledi. Abdullah Gül’e konuyla ilgili görüşünü soran Elif Çakır, Gül’ün cevabını şöyle aktardı: “Uzun yıllar başörtüsü karşıtlığını kendisinin en önemli misyonu görmüş ve bundan dolayı birçok acılara sebep olmuş bir partinin bu hatasını nihayet görüp vazgeçmesi, bunu tüm milletvekillerinin imzasıyla somutlaştırması Türkiye adına çok memnun olunacak, olağanüstü bir gelişmedir. Böyle bir dönüşüme öncülük ettiği için de Kemal Bey’i tebrik etmek gerekir. Partilerüstü baktığınızda ülkenin normalleşmesi herkesi sevindirmelidir.”

Haber Merkezi