Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Haftalık Basın Toplantısı’nda gündemdeki konuları değerlendirdi.

İktidara gelince mi halledeceksiniz?

Karamollaoğlu şunları söyledi: “İktidarın derdi koltuğunu korumak. Seçime kadar durumu kurtarmak yetiyor kendisine. Sonrasında bu yanlış politikalar nedeniyle milletin içeceği acı ilaç ve sıkacağı kemer, umurlarında değil. Biz iktidarın mental yorgunluk yaşadığını sanıyorduk. Oysa çok daha vahim bir durumla karşı karşıya iktidar, çünkü ciddi bir psikoz bozukluğunun içine girmiş bulunuyor. 20 yılın yıpranmışlığını yeni ve süslü ambalajlarla örtmeye çalışıyor. Sayın Erdoğan şimdi de yolsuzluk ve rüşvetin olmadığı bir Türkiye vaat ederek bunu kendilerinin başaracaklarına inanıyor. Güler misin ağlar mısın? 20 yıllık bir geçmişi olan iktidar, problem var diyor. Ne zaman 20 yıl sonra? Çözeceğim diyor, 20 yıl sonra? Ne zaman? Bir dönem daha verirseniz. Allah sana akıl fikir versin.”