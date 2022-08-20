Gültekin Uysal: Erdoğan’dan herşey beklenir

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 5 Eylül 2012 tarihinde söylediği, “İnşallah Selahaddin Eyyubi’nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camisi’nde namazımızı da kılacağız” sözlerini hatırlatarak, “Keyfi nasıl isterse öyle yapar; ondan her şey beklenir. Zira onun adı Erdoğan” dedi.

Sosyal medya hesabından Erdoğan’ın o tarihteki tweetini alıntılayan Gültekin Uysal, “Ne var bunda? Yeniden ‘Kardeşim Esad’ da der, davetlisi olarak Şam’a da gider, Emevi Camiinde namaz da kılar, Eyyubi’nin mezarında dua da okur, ‘sözlerim çarptırıldı’ da der, inkâr da eder, yalan da söyler. Keyfi nasıl isterse öyle yapar; ondan herşey beklenir. Zira onun adı Erdoğan” diye yazdı. Ankara - Ahmet Terzi

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