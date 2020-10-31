Gültekin Uysal: Tedbir almak gerek

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’nin deprem coğrafyasında olduğunu belirterek, “Depremler kaderimiz fakat tedbir almak aklın emri!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İzmir’de olduğu gibi zor zamanlarda yüksek bir toplumsal ruh ve enerjinin ortaya çıktığı söyleyerek, “Deprem coğrafyasındayız; Depremler kaderimiz fakat tedbir almak aklın emri! Sıcağı sıcağına hassasiyetimiz zirve yapıyor ama sonra gevşiyoruz. Bırakın orta/uzak geçmişi, İzmit Depreminden buyana ders almış olsak, kaynakları ve yaptırımları doğru hedefe yönlendirsek başka olurdu. Acıların ortasındayız. Kaçınılmaz kader başka insanın kendi eliyle ördüğü kader başka! Maalesef ülkemizi, devletimizi, insanımızı yaşanan facialar sarsmıyor. Bireyinden devletine ciddiyet ilan etmeliyiz; Akıl neyi emrediyorsa onu yapmalıyız. Ve artık yapanın yanına kar kalmamalı!” dedi. Ankara – Fatih Karagöz

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