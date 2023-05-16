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17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Gün tereddüt değil, kararlılık günü

16 Mayıs 2023, Salı 17:00
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Gün tereddüt günü değil, otoriter yolsuzluk düzenine dayalı statükoya karşı çıkan toplumun yüzde 50’sinden fazlasının hakkını ve hukukunu koruma günüdür” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasına ilişkin açıklamada bulundu. “Bu sonucun ortaya çıkardığı en açık gerçek şudur, kullandığı bütün devlet imkanlarına rağmen Erdoğan bir referandum niteliğindeki seçimde güvenoyu alamamıştır. Bakmayın siz, erken zafer havası oluşturma çabasına. Toplumun yarısından fazlası onun otoriter yolsuzluk düzenine hayır demiştir. Az bir farkla da olsa halkımız statükoya hayır demiş, değişim talebini sandıklara yansıtmıştır. Her bir vatandaşımızın kullandığı oy bizim için kutsaldır, başımızın üstünde yeri vardır. Bize düşen, verdiği mesajı almaktır. Bunu bihakkın yapacağımıza emin olabilirsiniz. Şu ana kadar eleştirdiğimiz sistemin belki de tek yararlı tarafı hepimize yaptığı tercih konusunda ikinci kez düşünme şansı vermesidir. Bir kez daha sandık başına gidip, ülkemizin geleceğine karar vereceksiniz” dedi. 

YENİ BİR UFUK İMKANI VAR 

“Başta Erdoğan’a ve Cumhur İttifakı’na destek verenler olmak üzere bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, son beş yıl içinde yaşadıklarınızı daha da katmerlenmiş bir şekilde yaşamaya hazır mısınız?” diye soran Davutoğlu, “Daha fazla yoksulluk, daha fazla yolsuzluk ve nefes bile aldırmayan bir yasaklar düzeni. Ne olacağını hep beraber yaşadıklarımızdan biliyoruz. Her gün bağıran, azarlayan, hakaret eden bir siyaset dili, tırmandırılan kutuplaşma ve toplumsal gerilim, denizin tükendiği bir ekonomik düzen. Evet, deniz bitti, ama 15 gün sonra yeni bir ufuk imkanı var. Size bu çağrıyı bir oy ve makam kaygısıyla yapmıyorum. Ümidi kırılan gençler, kadınlar adına yapıyorum. Eve gittiğinizde çocuklarınıza ya da torunlarınızın gözlerine bakın ve bir kez daha düşünün” diye konuştu. 

KARARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN 

Düşünce ve din ve inanç özgürlüğü ile ilgili kazanımların örselenmesine izin vermeyecek, bu kazanımları daha da güçlendireceklerini söyleyen Davutoğlu şunları söyledi: “İslam’ın adalet, kul hakkı, insan onuru, insana saygı, nezaket gibi evrensel değerlerini çiğneyen bu iktidarın dini değerlerimizi istismara devam edecek olmasının gençlerimizi daha fazla dinden uzaklaştıracağını düşünerek kararınızı gözden geçirin. Başta savunma sanayi olmak üzere devletimizin güç ve kapasitesi asla zaafa uğramayacaktır. Bu ve benzer kaygılar konusunda her türlü teminatı vermeye hazırız… Değişim kendi başına değil onun için emek ve bedel ödemeye hazır temiz vicdanlarca gerçekleşir.” 

BİZ BİTTİ DEMEDEN BU SÜREÇ BİTMEYECEK 

Davutoğlu, “Gün tereddüt günü değil, otoriter yolsuzluk düzenine dayalı statükoya karşı çıkan toplumun yüzde ellisinden fazlasının hakkını ve hukukunu koruma günüdür. Buna öncülük etmek genel başkanlar olarak bizim için tarihi bir sorumluluktur. Daha önce birçok seçimi zaferle sonuçlandırmış, yenilgi zannedilen süreçlerden başarıyla çıkmış biri olarak söylüyorum. Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey kararlılıktır, iradedir, sabırdır, umuttur, çalışmaktır. Hani milli maçlarda dediğimiz gibi, biz ‘bitti’ demeden bu süreç bitmeyecek” değerlendirmesinde bulundu. 

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