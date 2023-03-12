CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, esnaf, ticaret, sanayi ve ziraat odalarının temsilcileriyle buluştu.

VOA Türkçe’nin haberine göre, iktidarın deprem sonrası yaşanan krizin yönetimi konusunda çözüm odaklı hareket etmediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, devleti yönetenlerin kısa vadede ne yapacaklarını açıklamaları gerektiğini belirterek sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi: “Devlet dediğiniz kurum liyakatle yönetilir. Devlet dediğiniz kurum, bir riskle, tehlike ile karşı karşıya kaldığında neyi, nasıl yapacağını, hangi vadede yapacağını oturup topluma ifade eder. Kendilerine, sanayici arkadaşlara sordum, acaba değişik alanlardan Hazine, Maliye, Bayındırlık, Planlama’dan bürokratlar gelip de sizinle konuştular mı? Var olan sorunlarınız için size bir proje sundular mı? Bunun yapılabilirliği konusunda sizi tatmin edip etmediği konusunda bir çalışma yaptılar mı diye. Devlet yönetimi ciddiyet ister. Günübirlik kararlarla devlet yönetilmez. Bu anlayış sorunları çözmez, var olan sorunları çok daha büyük yeni sorunlar ekler.“

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