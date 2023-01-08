Haber siteleri de iktidarın borazanı olsun istiyorlar

ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ UTKU ÇAKIRÖZER’DEN BİK’İN YÖNETMELİK TASLAĞINA TEPKİ: “PARASI OLAN SERMAYE SAHİPLERİ GAZETECİLİK YAPSIN, İKTİDARIN BORAZANLIĞINI YAPSIN DENİLİYOR.”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Basın İlan Kurumu’nun (BİK) internet haber sitelerinin reklam ve ilan alma şartlarıyla ilgili hazırladığı yönetmelik taslağına ilişkin “Parası olan sermaye sahipleri gazetecilik yapsın, iktidarın baskısıyla iktidarın borazanlığını yapsın deniliyor. Bu taslakla yapılmak istenen budur. Yapılması gereken ağır kısıtlamaların olmaması, ilan ve reklamların gazetelere, internet sitelerine ve radyo televizyonlara eşit dağıtılmasıdır” dedi. Çakırözer, TBMM’de Basın İlan Kurumu’nun (BİK) internet haber sitelerinin reklam ve ilan alma şartlarıyla ilgili hazırladığı yönetmelik taslağına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çakırözer, “Bu taslak bu haliyle Anadolu basınında tamamen bir hayal kırıklığı yaşatmıştır. Anadolu’da gazetelerin, internet sitelerinin ölüm fermanıdır. İnternet siteleri kanun kapsamına alınmasına sevinirken şimdi taslak yönetmelikteki ağır koşullarla siteler, her gün okuduğumuz gazeteler kapanmaya, çaresizliğe, yok olmaya mahkum edilmektedir” dedi.

TIK HABERCİLİĞİNE DÖNÜŞECEK

Çakırözer, şöyle devam etti: “Bu ağır, gerçekleştirilmesi mümkün olmayan koşullarda internet siteleri haber sitelerinden çıkıp sadece ziyaretçi gelmesini, sayfa görüntülenmesinin artırmasını amaçlayan ‘tık haberciliğine’ dönecek. Halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğünü düşünen gerçek habercilik siteleri tık alabilmek için magazin haberleri, asparagas haberler yapmak zorunda bırakılacak. Sadece ziyaretçi trafiğini amaçlayan siteler haline dönecek. Sonuç Anadolu’da basının yok edilmesi demek. Sadece sermayesi olana, büyük parası olana para aktarılması demek. Gazeteciliği özgür, bağımsız çalışan internet siteleri, gazeteciler yapmasın isteniyor. Parası olan sermaye sahipleri gazetecilik yapsın, iktidarın baskısıyla iktidarın borazanlığını yapsın deniliyor. Bu taslakla yapılmak istenen budur. Yapılması gereken bu ağır kısıtlamaların olmaması, ilan ve reklamların gazetelere, internet sitelerine ve radyo televizyonlara eşit dağıtılmasıdır. Ayrıca internet medyası sahipleri ve basın meslek örgütleri dinleyerek yönetmeliğin daha uygulanabilir, daha gerçekçi hale sokulması şarttır. Basın İlan Kurumu Anadolu’da zor koşullar altında yayın hayatını sürdüren internet sitelerimizin hayatta kalmasını istiyorsa bu taslağı bu şekilde gündemine almamalıdır.”

Ankara - anka