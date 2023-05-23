Hak, hukuk adalet için kazanan olmalıyız

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, 28 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi ilgili olarak, “Bütün arkadaşlarımızda yorgunluk değil inanç ve mücadele azmi var” dedi.

Foxtv’nin canlı yayınına katılan Enginyurt, her gün halkın arasında olduklarını belirterek, “14 Mayıs’ta milletvekili olarak seçildik. O günden bu yana halkın arasındayız. Çünkü daha fazla halkın arasında olmamız gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı içinde Demokrat Parti’ye vefa gösterdi, dolayısıyla hem millete olan vefa borcunu ödemek, hem de CHP’lilerin bizi kucaklaması ve Kılıçdaroğlu’nun bizi kucaklamasının bir helalleşmesi olacaktır. Bu helalleşme Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması için 28 Mayıs’a kadar gece-gündüz çalışmayı gerektiriyor” diye konuştu. Enginyurt, “Milletimizden destek bekliyoruz. Milletimizi sandığa gitmeye davet ediyoruz. Hak, hukuk adalet ve güzel yarınlar için 28 Mayıs’ta kazanan olmalıyız” şeklinde konuştu. İstanbul - Aslan Özdemir

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