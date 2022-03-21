İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da düzenlenen bir etkinlikte, “Bunca zenginlik varken yanlış yapanlara yuh olsun. Hakkı ve hakikati sancak bilmek yerine hak yiyene yuh olsun” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Uyanış, Doğuş, Aşık” Nevruz etkinliğinde, “Ne mutlu bize ki aklımızı, ruhumuzu, gönlümüzü besleyen büyüklerimiz var. Baharı müjdeleyen bayramımız var. ‘Allah seni hür yarattı, tamah seni kul etmesin’ diyerek alnı açık, başı dik olmayı öğütleyen rehberimiz var. Toprağı sadık yar belleyen gönül zenginlerimiz var. Bunca kıymeti bilmeyene yuh olsun. Bunca zenginlik varken yanlış yapanlara yuh olsun. Hakkı ve hakikati sancak bilmek yerine hak yiyene yuh olsun” dedi. Akşener buradaki konuşmasında şunları da söyledi:

Hz. Ali’ye (rh) atıf

“Tabiatın yeniden doğuşu, Nevruz. Türklerin Ergenekon’dan çıkışı, özgürlük. Hz. Ali Efendi’mizin doğum tarihi. Her insanın ‘Ya Ali’ dediği Hz. Ali Efendi’mizin doğumu. Düşündünüz mü; Nevruz ve Hz. Ali’nin doğumu. Üst üste gelen iki doğum. Yakışmışlar birbirine. Benim gündelik hayattaki konuşmalar dikkatimi çeker. Canımız yandığımızda; haksızlığa uğrarız, iftiralar atılır, iğrençlikler yaşanır, önce saklanırız. Sonra gözümüzün önünde iki kişi belirir. Biri Hz. Ali, ‘Medet ya Ali’ deriz kalkarız ya da Fatma Ana’mız. Yakınırız. Ne kadar kalbimizin içinden iki isim. Bütün bunlar varken ‘sen şucu, bucusun’ diyerek insanların, enerjimizin gökyüzüne salınıp gitmesi anlamına geliyor.

Ankara - anka