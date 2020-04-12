Hakkında somut delil olmayanları da kapsamalı

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’a TBMM Genel Kurul’da konuştu. Genel Kurulda görüşülen infaz düzenlemesine yönelik kanun teklifine ilişkin Karaduman, “Saadet Partisi olarak, adaletin olmazsa olmaz olduğunu, siyasî hedef ve pazarlıklardan azade, hangi şartlar altında olursa olsun yöneticilerin adaletin tesisi için çaba gütmesi gerektiğini vurguluyoruz” dedi.

Koronavirüs salgını sebebiyle cezaevlerindeki hastalık riski düşünülerek, infaz düzenlemesi sürecinin ivedilikle sonuçlandırılmasını isteyen Karaduman, infaz düzenlemesinin, içeride tutulan binlerce mahkumu kapsamayacağını söyledi. Karaduman, “Bu infaz düzenlemesi, silâhlı terör örgütü üyesi olduğuna dair hakkında somut delil bulunmayan, şiddete bulaşmadığı halde tutuklanan ve hüküm giyen kişileri de mutlaka kapsamalıdır” diye konuştu. AA

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