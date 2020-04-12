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15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Hakkında somut delil olmayanları da kapsamalı

12 Nisan 2020, Pazar 17:00
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’a TBMM Genel Kurul’da konuştu. Genel Kurulda görüşülen infaz düzenlemesine yönelik kanun teklifine ilişkin Karaduman, “Saadet Partisi olarak, adaletin olmazsa olmaz olduğunu, siyasî hedef ve pazarlıklardan azade, hangi şartlar altında olursa olsun yöneticilerin adaletin tesisi için çaba gütmesi gerektiğini vurguluyoruz” dedi.

Koronavirüs salgını sebebiyle cezaevlerindeki hastalık riski düşünülerek, infaz düzenlemesi sürecinin ivedilikle sonuçlandırılmasını isteyen Karaduman, infaz düzenlemesinin, içeride tutulan binlerce mahkumu kapsamayacağını söyledi.  Karaduman, “Bu infaz düzenlemesi, silâhlı terör örgütü üyesi olduğuna dair hakkında somut delil bulunmayan, şiddete bulaşmadığı halde tutuklanan ve hüküm giyen kişileri de mutlaka kapsamalıdır” diye konuştu.

AA

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  • Abdullah T. Baldaner

    13.4.2020 15:46:16

    Bu çok önemli bir mevzu. Maalesef şiddete bulasmadiği halde terör suçuyla yaftalanan, belki de muhalif olduğundan, birçoğu entelektüel binlerce insan var hapishanelerde.

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