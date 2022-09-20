Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kim haksızlık yapıyorsa karşısında duracağız. Unutmayın adalet olmazsa olmaz, devletin dini adalettir. Adaletsiz bir toplum olmaz” diye kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin umudu olan gençler, sizin hayalleriniz benim hedefim olacak. Bunu bilmenizi isterim. Sizin bütün hayallerinizi gerçekleştirmek de Bay Kemal’in görevi olacak. Bunu böyle bilin” dedi.

6 partiyi bir araya getirenin Türkiye’nin sorunları olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “6 lider bir aradayız. 6 partinin genel başkanıyla bir aradayız. Bizi bir araya getiren Türkiye’nin sorunlarıdır. Hangi yaştan ve hangi partiden olursak olalım, Türkiye’nin iyi gitmediğini görüyoruz. Bir beka sorunumuz var. Türkiye’nin bunu aşması lazım. Ve Türkiye bunu aşarken akılla, bilgiyle, birikimle, kucaklaşarak, helalleşerek, kavga etmeden aşması gerekiyor. Bu ülkenin dokularına, bu ülkedeki insanların dokularına adalet vurgusu yaparak aşması lazım” diye konuştu.

“KİM HAKSIZLIK YAPIYORSA KARŞISINDA DURACAĞIZ”

Adaleti mutlaka getireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Üreterek, çalışarak, kazanarak ve yatırım yaparak, okuyarak, üniversitelerde bilgi üreterek büyümek zorundayız. Eğer biz bunları yapabilirsek ki yapacağız, yapma konusunda da kararlıyız, göreceksiniz Millet İttifakı’nda 6 ay içerisinde bu memlekete nefes aldıracağız, bu ülkenin insanlarına nefes aldıracağız. Gençler işsizlikten kırılıyorlar, gençler yurt dışına gitmek istiyorlar. Acaba ‘yurt dışında iş bulabilir miyiz?’ diye çalışıyorlar, çabalıyorlar neden? Neden bu insanlar kendi ülkelerinde çalışmasın, neden bu insanlar kendi ülkelerinde üretmesinler, neden bu insanlar kendi ülkelerinde alın teri döküp kazanmasınlar? Bunu yapacağız. Sizden tek isteğim var, sakın moralinizi bozmayın. Bu ülkenin çiftçisinin yanında duracağım, işçisinin, emeklisinin, EYT’lisinin, taşeron işçisinin yanında duracağım. Çalışanların, KPSS sınavına girip haksızlığa uğrayanların, şiddet gören kadınların, haksızlığa uğrayan kim varsa oy versin veya vermesin nerede adaletsizlik varsa onun karşısında duracağım. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Kim haksızlık yapıyorsa karşısında duracağız. Unutmayın adalet olmazsa olmaz, devletin dini adalettir. Adaletsiz bir toplum olmaz, kâinatta adalet üzerine inşa edilmiştir. Adaleti olmayan bir ülkenin, adaleti olamayan bir devletin yaşama ve büyüme şansı yoktur. O nedenle adaleti getireceğiz, mutlaka ama mutlaka getireceğiz” diye kaydetti.

Malatya - anka