Hâlâ partizanlık yapılıyor

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Covid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında verilen krediler değinirken, “MillÎ bir afet gününde bile partizanlık yapılıyor” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Covid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında yaklaşık olarak 45 gündür işyerleri geçici olarak kapalı olanların çok sıkıntıda olduğunu, kirasını, maaşları, elektriği, suyu, vergisini, sigortası ödeyemeyen işyerlerinin kredi alabilmek için bankalarda bekleştiğini ancak dilediği krediyi alamadığını söyledi. Kredi ödemelerinde de partizanlık yapıldığına dair duyumlar alındığını da ifade eden Gültekin Uysal, “Hane geliri 5.000 TL’nin altında olan hanelere 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli 10.000 TL kredi imkânı deniyor, ancak bütün kriterleri karşılayan ve gerekli evrakları sunan KOBİ’lere ancak 3.000 TL kredi veriliyor. Millî bir afet gününde bile partizanlık yapılıyor ve bazılarına 7.000 – 10.000 TL kredi verildiği görülüyor” dedi.

Salgın döneminde vergi ve prim ödemeleri alınmamalıdır

Kamuya olan vergi ve SGK primi gibi yükümlülüklerin salgının etkili olduğu dönem boyunca alınmaması, kullandırılan kredilerin ve ötelenen kredi faizlerinin düşürülmesi, çalışan ve esnafa yönelik desteklerin arttırılması gerektiğini söyleyen Uysal, “İşsizlik için ödenen devlet desteğinin bu dönemde arttırılması gerektiğini, özellikle işyerlerini açamayan küçük esnafın kira desteği ile korunması ve KOBİ’lere daha çok kaynak aktarılması gerektiğini düşünüyoruz. Covid-19 krizi nedeniyle kapanan veya zor durumda olan bu işletmelere, yukarıda belirtilen ödemeleri için altı ay ödemesiz ve en az 48 ay vadeli faizsiz kredi, her hangi teminat ve ipotek aranmadan verilmelidir” ifadelerini kullandı.

HUKUK, ADALET VE EĞİTİM SİSTEMİ YENİDEN YAPILANDIRILMALI

Uysal, ayrıca, “Türkiye’nin bu kriz sonrası yeniden şekillenecek olan dünyada avantaj elde edebilmesi için, yapısal reformlarına ağırlık vermesi ve bu dönemi iyi kullanarak özellikle hukuk, adalet ve eğitim sistemini yeniden yapılandırması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.