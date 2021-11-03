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4 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Halk, çarşı pazarda gerçeği görüyor

03 Kasım 2021, Çarşamba 17:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, TÜİK açıkladığı verilerle, gerçek enflasyon arasında fark olduğunu ve bunun da halk tarafından çarşı ve pazarlarda net görüldüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "TÜİK "Enflasyon yüzde 19.89" demiş. Halk çarşı pazarda gerçeği net görüyor. Gerçek enflasyon yüzde 40'ın üzerinde. Şahsım ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı, ama unuttukları bir şey var. Biz varız ve buradayız. Benim en önemli meselem halkımın sofrasıdır. Bazı önemli adımlar atacağız." Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta çiftçinin sorununu dinledikten sonra yaptığı açıklamada ise, "Sizin tarımdan çekilmenizi teşvik ediyorlar, dışarıdan getiriyorlar. ‘Dışarıdan daha ucuza getiriyoruz’ diyorlar. Dolar aldı başını gidiyor, size verilen paradan çok daha fazlasını yurt dışındaki çiftçiye veriyorlar. Onlar kazanıyor, siz kazanmıyorsunuz. Bunu beraber değiştireceğiz" dedi.

Haber Merkezi

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