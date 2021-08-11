Halk sistemin değişmesini istiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnaf ziyaretlerine Erzincan’da devam etti.

Ziyaret sonunda değerlendirme yapan Akşener, halkın sistemi değiştirmek için bir an evvel seçim istediğini ifade ederek, “Büyük bir korku var yüksek sesle bağırmıyor insanlar” dedi. İYİ Parti lideri halkta fakirleşmenin çok arttığını gördüğünü söyleyerek, şöyle devam etti: “Türkiye’deki konu, şu anda içinde bulunduğumuz Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi. Bunun değişmesi gerekiyor. Sizin oyunuzun, sizin fikrinizin, sizin düşüncenizin, sizin üzerinizden rekabet edilebilmesinin yolu, bu ucube sistemden kurtulunmasından geçiyor. Bütün anketlerde de vatandaş ‘bu ucube sistemden kurtulalım’ diyor. Benim önceliğim bu ucube sistemden kurtuluşun yolunu açmak. Onu engelleyecek hiçbir hareket içinde olmayacağım. Bunu netlikte söylüyorum.”