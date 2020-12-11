Hamile ve yeni anneleri tutuklamak zulümdür

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 72. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 72. yıl dönümü sebebiyle bir açıklama yaptı. “Gebe ve yeni doğum yapmış kadınların tutuklanması ağır bir insan hakkı ihlâlidir, bir zulümdür” diyen Yeneroğlu, “Anayasa ve AİHS’e aykırı olduğu kadar vicdana da aykırıdır. Zira hamile ya da yeni doğum yapmış kadınların gözaltı ve tutukluluk süresi boyunca yaşayabileceği mağduriyet ve insan hakları ihlâlleri diğer kişilere göre çok daha yüksektir” ifadelerini kullandı. Yeneroğlu, gebe veya yeni doğum yapmış kadınların, gözaltına alınmasının mümkün olduğunu söyleyerek, “Bu konuda söz konusu şahıslar açısından CMK, İnfaz Kanunu ve diğer özel kanunlar yönünden herhangi bir özel düzenleme maalesef bulunmamaktadır. Fakat gerek Anayasanın 19. maddesi gerek AİHS’nin 5. maddesi çerçevesinde değerlendirdiğimizde bu kişiler hakkında, ifadeye çağırma usulü ile soruşturmaya devam edilmesi hakkaniyetin ve vicdanın gereğidir” dedi.