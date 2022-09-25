Hanelerin maddi durumu çöktü

İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Hanelerin maddi durumu çöküyor. Hanelerin gelirleri, temel harcamalarına yetmiyor. Büyük bir yoksullaşma var ve AKP bunu dış kaynaklı bir sorun olarak anlatıyor. Oysa sorunun temelinde AKP’nin rantçı ekonomi politikaları yatıyor” dedi.

TÜİK’in Tüketici Güven Endeksi’ni oluşturan alt endekslerden “Mevcut dönemde hanenin maddi durumu beklentisi” Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1.5 düşüşle 53 değerine gerilediğini, ailelerin maddi durum beklentileri tarihi dip seviyelerde olduğunu söyleyen Karabat, “0-200 aralığında ölçülen bu endeksler 100’ün üzerindeyse iyimser, altındaysa karamsar olarak değerlendiriliyor. Mevcut maddi durum beklentisi 10 yıl önce 80 seviyelerindeydi. O zaman da ekonomi iyi değildi ancak günümüzdeki kadar felaket bir durum yoktu. Aynı dönemde ‘Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi’ %1.1 düşüşle 71.4 değerini aldı. ‘Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi’ de %1.6 artışla 74 değerine çıktı. Ama ailelerin geleceğe ilişkin karamsarlığı devam ediyor” dedi. Ankara - Recep Gören

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