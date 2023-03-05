Hangi cezaevlerinde firar yaşandı?

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından kamuoyuna yansıyan firar haberlerini gündeme taşıdı.

Yeneroğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde, firarların yanı sıra bir kısım kalkışmaların silah kullanılarak bastırıldığı iddialarına da yer verdi. DEVA Partili Yeneroğlu’nun Bozdağ’a şu soruları yöneltti: “Deprem nedeniyle cezaevlerinde hayatını kaybeden mahkûm veya tutuklu var mıdır? Deprem bölgesinde bulunan cezaevlerinin hangilerinde firar ve kalkışma olayı yaşanmıştır? Bugün itibari ile deprem sonrasında firar eden mahpus sayısı kaçtır? Bu kişiler hangi cezaevinden firar etmiştir? Kaç firari yakalanmıştır? Firara teşebbüsü engellemek veya kalkışmayı bastırmak için yapılan müdahalede yaralanan veya hayatını kaybeden mahpus ya da infaz koruma memuru var mıdır? Firar eden tutuklu ve hükümlülerin isimleri ve eşkalleri tespit edilip kamuoyu ile paylaşılmış mıdır?”

Ankara - Adnan Solmaz