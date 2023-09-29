SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, “Hangisi gerçek Erdoğan? Seçim öncesi Netanyahu’yu katil ilan eden Erdoğan mı, yoksa Netanyahu ile sarmaş dolaş pozlar veren Erdoğan mı?” diye sordu.

Recep Bozdağ - Yalova

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek “Cumhurbaşkanı Erdoğan 2015 yılında ‘Vatanı satmak nasıl olur biliyor musunuz? Vatan satmak, bu topraklarda bin yıllık ortak geçmişi olan insanların birliğini, beraberliğini sağlamayarak, yüksek faiz, enflasyon ve kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur’ demişti. Bu cümlelerin ve ardından bugün yaşadıklarımızın takdirini ben aziz milletimize bırakıyorum. Ancak karşımızda kaç Erdoğan var, doğrusu merak ediyorum. Hangisi gerçek Erdoğan? Biz hangi Erdoğan’ı muhatap almalıyız, doğrusu şaşırıyoruz” dedi.

Problemler derinleşti

Genel seçimler sonrasında pek çok alanda problemlerin derinleştiğini dikkat çeken Karamollaoğlu hangi Erdoğan’ı muhatap alacaklarını bilmediklerini söyleyerek, “Seçim öncesi Nevşehir’deki mitinginde Netanyahu’yu katil ilan eden Erdoğan’ı mı yoksa seçimlerin ardından New York’ta Netanyahu ile sarmaş dolaş pozlar veren Erdoğan’ı mı? Seçim öncesi faiz lobilerine heyheylenen Erdoğan’ı mı, yoksa seçim sonrası faiz üstüne faiz artıran, faiz lobileriyle seri toplantılar yapan Erdoğan’ı mı? Seçim öncesi işçiye, memura, emekliye, gençlere ve ev hanımlarına vaatlerde bulunan Erdoğan’ı mı, yoksa seçimlerin ardından hepsini unutan Erdoğan’ı mı?” dedi.