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3 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

“Hani biz Filistin’in yanındaydık?”

03 Aralık 2024, Salı 21:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma günü TRT World Forum 2024’ün açılış konuşması sırasında, “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” diyen eylemcilerin tutuklanmasının ardından İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, gençlerin bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunundu.

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Tutuklanan Şeyma Yıldırım’ın annesi Handan Turan ise adâlete olan inancının kalmadığını belirterek, şunları kaydetti: “Gerçekten ülkeme olan artık adâlet düşüncem tamamen yok oldu. Yani bu çocuklar hiçbir şey yapmadı. Sadece insanlığı savundular, adâleti savundular. İnsanların bu duruma gelişi onların vicdanına sığmadı. Yani bu mudur adâlet? Hani biz Filistin’in yanındaydık? Hani biz Filistin’dik. Ne oldu? Filistin için neden bir en ufak atılan adımlar hemen hapisle sonuçlanıyor? Filistin’in yanında olmamız bu mudur? Yani ben asla bu adalete inanmıyorum.”

İstanbul - Anka

 

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