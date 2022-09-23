Hani faize karşılardı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nda gerçekleştirdiği konuşmada “Bugün Türkiye’nin yönetilmediğini gayet iyi biliyoruz. Biz faize karşıyız diyorlar. Faize karşı olmadıklarını herkesin halka anlatması lazım. Alt gelir gruplarından milyonlarca insandan, üst gelir grubuna kaynak aktarıyorlar” dedi.

İlk 8 ayda KKM dahil ödenen faiz miktarının 250 milyar lira olduğuna dikkat çeken Kılçdaroğlu, “Faize karşıyız diyorlar ama ilk 8 ayda bütçenin 250 milyar lirasını faize vermişler. Merkez Bankasının görevini yerine getirmediğini farkındayız. Hayat pahalılığını biliyoruz. ‘128 milyar dolar nerede’ diye afişler asmıştık ve geniş kitlelerin dikkatini çekmeye çalışmıştık. Yılbaşından bu yana 75 milyar dolar buharlaştı. Artık sormamız gereken soru 203 milyar dolar nerede ve kimlere verildi?” diye sordu.

BİR AVUÇ AZINLIĞA MİLYARLARCA LİRAYI AKTARIYORLAR

Kılıçdaroğlu, ayrıca, “Bir garabete imza attılar. Attıkları imzayı sürdürüyorlar. Merkez Bankası’nın bankalara verdikleri paranın faizini 13’den 12’ye indirdiler. Gidin bir bankaya, kredi çekmek istiyorum deyin. Bakın bakalım size yüzde 12 faizle veriyorlar mı? Vermeyecekler. Yüzde 12 ile faiz alan bankalar ne yapıyorlar? Bankaların kârı yüzde 500’ün üzerinde artış gösterdi. Var olan iktidar faiz ayaklarına yatıp, dini kullanarak bir avuç azınlığa milyarlarca lirayı aktarıyor. Biz Allah nasip eder iktidar olduğumuzda herkes görecek demokrasinin, saydam devletin, dürüst çalışmanın, liyakatin ve adaletin ne olduğunu göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Ankara - anka