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10 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Har vurulup harman savruluyor

09 Haziran 2020, Salı 17:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı eleştirerek devletin mallarının har vurup harman savurulduğu bir sürecin yaşandığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Enis Berberoğlu ile HDP’liler Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek, “Bunlar darbe döneminde yaşadığımız olaylar. Yapılan yanlıştır. Anayasaya aykırıdır. Kendilerinin yaptığı darbe hukukunu içeren bu anayasaya bile aykırıdır” dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle üç aydır gerçekleştirilmeyen partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in ‘askeri casusluk’ iddiası nedeniyle gözaltına alınmasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Biz ülkemizde nasıl huzura erişeceğiz? Ülkede özgür gazeteciler varsa, kalemini satmayan, vatandaşın derdini özgürce dile getiren gazeteciler varsa, özgürlükler varsa huzura öyle erişeceğiz” dedi.

Yeni bütçe yapılması lazım

Koronavirüs saldığını sebebiyle yüzbinlerce işyerinin kapandığı, milyonlarca insanın işsiz kaldığı bir durumda bunun altından nasıl kaldırılacağıyla ilgili tekliflerde bulunduklarını ancak tekliflerinin dikkate alınmadığını ve bütün kesimlerle toplantı yapılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Vatandaşın dükkanını kapatıyorsan, diyeceksin ki ‘Devlette israfa son vereceğim.’ İsraf genelgesi çıkar dedik, bizde israf yoktur diyor. Allah akıl fikir versin. Ben söylemiyorum, sayın Bülent Arınç söylüyor. ‘İsrafın önünü alsak sizden vergi almamıza gerek kalmaz’ Doğru söylüyor. Har vurulup harman savrulan bir süreci yaşadık. Bütçe konuşulurken koronavirüs yoktu. Yeni bir bütçe yapmamız lâzım. Sosyal devleti ayağa kaldıralım, vatandaş bize güvensin dedik bu da olmadı.”

Türkiye, 34 bin dolar faiz ödüyor

Kılıçdaroğlu, “Hangi demokrasiden, adaletten söz ediyorlar? Hani “millî irade” vardı. Şimdi millî iradeye nasıl kumpas kurabiliriz diye kafa kafaya vermişler. Seçim kanunu nasıl değiştiririz diye... Nasıl değiştirirseniz değiştirin siz gidicisiniz arkadaşlar” şeklinde konuştu. Halka biner lira veren iktidarın bunu lütuf gibi sunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Her ay vermen gerek, sosyal devlet bunu gerektiriyor. Esnafın, turizmcinin, çiftçinin çarkı dönmüyor, kimin çarkı dönüyor? Devletten dolarla ihale alanların çarkı dönüyor. Sülük gibi milletin ensesindeler, milletin kanını emiyorsunuz.  Bir dakikada Türkiye Cumhuriyeti 33 bin 821 dolar faiz ödüyor. Bir yılda 17 milyar dolar faiz ödüyor. Tefecilere karşı çıkamadığı için memura, esnafa bir şey veremiyor. 250 bin dolar hangi şehit ve gazi yakınları derneğine verildi? Nerede bu para?” diye sordu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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