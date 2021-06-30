Har vurup harman savurdular

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Sakarya Akyazı kongresinde konuştu.

İktidarı eleştiren Babacan, “Pandemi öncesi Merkez bankası rezervlerini sıfırladırlar, yıllardır biriktirdiğimiz yedek akçelerde sıfırlanmıştı. O yüzde pandemide halkımıza destek olamadılar. Pandemide en az destek verilen ülkelerden biri Türkiye oldu. Siz har vurup harman savurursanız hazırdan harcayıp kaynaklarınızı tüketirseniz işte böyle halka destek olmazsınız. Ekonomide tedbirli olmak gerekir. Devlet böyle yönetilir. Ticaret ile ilgili mevzuatımıza bir bakkal dükkânı açan vatandaşımızdan müdebbir olması beklenir. Siz küçük vatandaşlardan tedbirli olmasını bekleyin koskoca devleti tedbir almadan yönetin. Böyle bir şey olabilir mi?” dedi.

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