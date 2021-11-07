Hatalarımızı telafi edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Geçmişte bizim de hatalarımız veeksikliklerimiz oldu. O hataların hepsini telÂfi ettim ve edeceğim” dedi.

Muhafazakârlarla helâlleşmeliyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen faaliyette, pandemi döneminde başka partilerden CHP’ye geçen üyelerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, toplumda ayrışma olmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Geçmişte bizim de hatalarımız ve eksikliklerimiz oldu. Özellikle yeni gelen kardeşlerime söylüyorum. O hataların hepsini telâfi ettim ve edeceğim. Bu parti gerçek anlamda adı üstünde halkın partisi olacak. Halkın partisi ne demektir? Adaletten, hukuktan, sevgiden, barıştan, hoşgörüden yana olan partidir. Eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa ve siyaset organı onu görmüyorsa, onun açlığını istismar ediyorsa, o siyaset siyaset değildir. Siyaset, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa etmektir. Eğer bu ülkede hala insanlar pazar artıklarından besleniyorlarsa, evlerine ekmek götüremeyen binlerce insan varsa, çocuğunu yatağa aç yatıran anne varsa öyle siyaset olmaz. Öyle siyaset yere batsın. Siyaset, herkesin karnının doyduğu, herkesin özgürce düşüncesini ifade ettiği bir alandır.”

Sorunları halk ile birlikte çözeceğiz

‘’Akıl akıldan üstündür’’ atasözünü anımsatan Kılıçdaroğlu, bunun istişare, bir araya gelip konuşma anlamına geldiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, ‘’Şimdi biz düşünmeyeceğiz, hiçbir şey yapmayacağız, bir kişi karar verecek, hepimiz ona uyacağız. Ya biz robot muyuz? Aklımızı kullanacağız, ayrışmayı bitireceğiz ve bu ülkenin sorunlarını halkla beraber çözeceğiz. Ayrışmayı değil beraberliği sağlayacağız. Bunu yaptığımız zaman millet oluruz. Bana çok saldırılar oldu, linç girişimleri oldu. Ama hiçbir şey beni bu millete hizmet etmekten alıkoyamaz’’ şeklinde konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, partili belediye başkanlarından, oy hesabı yapmadan ve fakir mahallelerden başlayarak hizmet götürmelerini, hiçbir ayrım olmadan tüm ibadethanelerin tertemiz hale getirilmesini istediğini anlattı.