Havadan gıda ikmali yapılmalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, depremlere ilişkin basın toplantısı yaptı.

Davutoğlu, bölge insanının gıda konusunda da ihtiyaçlarının bulunduğunu, özellikle de su ve ekmek ihtiyacının karşılanması gerektiğini dile getirdi. AFAD’ın koordinesinde sivil toplum örgütleriyle daha yakın işbirliği yapılmasını, Türk Kızılayı’nın daha etkin olmasını, soğuğa dayanıklı çadırların kurulmasını öneren Davutoğlu, şöyle konuştu: “Özellikle kırsal kesimde hava ulaşımı kullanılarak, helikopterlerle gıda takviyesinin köylere yapılması lazım. Drone teknolojisindeki başarımız dolayısıyla hepimiz gurur duyuyoruz. Önce droneler gönderilsin, durum tespit edilsin, arkasından helikopterlerle sürekli bir gıda ikmali yapılarak köylerdeki bu ihtiyaçlar giderilsin.” AA

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