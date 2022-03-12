Hayaldi, AKP gerçeğe çevirdi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Adana’da; “AKP’lilerin bir sloganı vardı. ‘Hayaldi gerçek oldu.’ Mazotun 23 lira olması, hayaldi. Aklımıza bardakta sıvı yağ almak için vatandaşın bakkala gideceği, yağ almak için kuyruklara gireceği gelmezdi. Ama AKP, bunu da gerçeğe çevirdi. Böyle bir iktidarla karşı karşıyayız” dedi.

Salıcı, ayrıca, “AKP’lilerin bir sloganı vardı. Diyorlar ki, ‘Hayaldi gerçek oldu.’ Herkesi mağdur eden bir siyaseti AKP ortaya koydu. Bizim aklımıza gübre fiyatlarının yüksekliğinden dolayı, çiftçinin tarlasına gübre atamadığı bir Türkiye aklımıza gelmezdi. Bize hayal gibi gelirdi. AKP, bunu maalesef gerçeğe dönüştürdü. Bizim aklımıza; soğukta, karda kışta, yağmurda çamurda; vatandaşın ekmek almak için saatlerce Halk Ekmek büfesinde bekleyeceği bizim aklımıza gelmezdi. Ama AKP, bunu da gerçeğe çevirdi. Böyle bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz bu iktidarı değiştireceğiz. Vatandaşın sandıkta vermiş olduğu oylarla değiştireceğiz” diye konuştu. Adana - anka

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