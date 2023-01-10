Hayat pahalılığı en büyük problem

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, gazeteciler günü ve 2022 yılı değerlendirmesi yaptığı bir toplantı ile gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

MEHMET KARA - ANKARA

[email protected] 2022 yılının zorlu bir yıl olduğunu söyleyen Destici, hayat pahalılığının en büyük problem olduğunu, enflasyonda düşüş yaşanmasına rağmen hayat pahalılığının düşüş göstermediğine dikkat çekti. Sabit ve düşük gelirli vatandaşların en fazla etkilen fazla etkilenen kesim olduğunu ifade eden Destici, asgari ücretin yüzde 54 artmasına rağmen memur ve emekliye yüzde 30 yapılmasının sorun oluşturduğunu bunun için asgari hane geçim rakamının belirlemesini söyledi. Tıpkı asgari ücret tespit komisyonu gibi bir komisyonun kurulması bunun içinde çiftçi, esnaf gibi bütün kesimlerin olması gerektiğini de söyleyen Desteci, bunun altında para giren haneleri devletin üstünü tamamlaması gerektiğinin altını çizdi.

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