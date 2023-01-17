Haydi başka kapıya

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Altılı Masa’ya dönük yaptığı “yeni sayfa açalım” çağrısına cevap verirken, “Demek ki, Bahçeli’nin desteği yetmiyor, Perinçek’in desteği yetmiyor. Beşli çetenin desteği yetmiyor. Ki, bizden destek istiyor. ‘Hadi başka kapıya!’ şeklinde cevap verdi.

Gazeteduvar’ın haberine göre, Davutoğlu, partisinin Tuzla İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım töreninde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli’ye “Siz bu toplumu bölüyorsunuz, biz birleştireceğiz” diye seslenen Davutoğlu, MHP liderininin Sinan Ateş cinayetini unutturmak için kendisini hedef aldığını belirterek, “Ülkücülerin lideri olan Bahçeli’den hiçbir ses çıkmadı. Türkiye’de kamu düzeninden sorumlu olan, her konuda konuşan Soylu’dan bir ses çıkmadı. Cumhurbaşkanından bir ses çıkmadı. Şimdi hepsi toplanmış bize saldırıyor. Sokak eşkıyalarını başkentin ortasında bir insanın katledilmesini unutturamazsınız. Bize saldıracağınıza önce Sinan Ateş’e saldıranların hesabını sorun ya da çıkın hesap verin” diye konuştu. Haber Merkezi

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