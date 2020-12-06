İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YouTube üzerinden yayın yapan Karar TV’de katıldığı programda soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’yi taşıyamadığını, 2023’ten önce seçim olacağını söyleyen Akşener, “Vatandaş seçim istiyor, ama kavga istemiyor. Vatandaş kendi derdinin konuşulmasını istiyor. Sistemi Türkiye taşıyamıyor, bu sistem de Türkiye’yi taşıyamıyor. Mecburen bu seçim olacak, 2023’e kalamaz. İkincisi fakirliğin yönetildiği bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Milletvekilinin itibarı yok. Seçim kazanmaları mümkün değil. Gördüğüm kadarıyla 2021 Haziran gibi seçim olabilir. Erdoğan kışı sevmez. Haziran’da seçim bekliyorum, olması da gerekiyor. Çünkü, çok feci bir fakirlik var” ifadelerini kullandı.

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