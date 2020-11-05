HDP’linin derdi Said Nursî!

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, “İstanbul Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, hastalara “zorla” Said Nursî’nin kitapları okutulduğunu” iddia etti.

“Sağlıkta Pozitif Düşünce Kulübü”nün hastaları düzenli ziyaret ettiği ve kitapları da hastalara ulaştırdığı söylendi. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un cevaplaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na önerge verdi. Hastaların bu durumdan rahatsız olduğunu ve ziyaretlerde “maske ve mesafe kurallarına da uyulmadığını” söyleyen Kenanoğlu, Ersoy’a bu ziyaretlerden bakanlığının bilgisinin olup olmadığını sordu.

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