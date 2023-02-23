HDP yardımına engel ne demek?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gazete Duvar’a konuştu.

Babacan HDP’nin yardım organizasyonlarını yürüttüğü kriz koordinasyon merkezlerine kayyım atanmasıyla ilgili olarak şunları kaydetti: “Terörle, terör örgütleriyle mücadele edeceksen et. Bugün Meclis’te grubu bulunan, başkanvekili olan bir parti var. O başkanvekili söz vermeden konuşamayan iktidar partisi milletvekilleri var. Meclis’te yan yana oturmuyor musun o partinin milletvekilleriyle? Siyaset yapmak bu değil de ne? HDP organize ediyorsa buna engel olmak ne demek? Yardım eden de insan, yardıma ihtiyacı olan da insan. Çekil aradan. Eğer araya giriyorsan işte bu siyaset yapmaktır.”

Haber Merkezi