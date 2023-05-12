HDP’ye oy verenlerin hepsi PKK’lı değil

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Star Tv’de Nazlı Çelik’in Ana Haber programına konuk oldu ve soruları cevapladı.

Akşener, “HDP, aday çıkarmadı. Sayın Kılıçdaroğlu’nu da destekleyeceğini ilan etti. Aynı şekilde onlar, Yeşil Sol Parti diye bir sistem kurdular. Bir de Emek ve Özgürlük İttifakı’nı kurdular; Sayın Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini ilan ettiler. Ama HDP’nin tüm temsilcilerini ve CHP’nin bütün temsilcilerinin bizler de dahil olmak üzere, herhangi bir kadro, alışveriş üzerinden bu desteğin olmadığını açıkladılar. Sadece Cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu’nu yanında durduklarını söylediler. HDP’ye oy verenlerin içinde elbette PKK’ya sempati duyanlar vardır ama HDP’ye oy veren 6 buçuk milyon seçmenin tamamının eğer PKK’lı olduğunu düşünüyorsak biz yanmışız demektir. Bu yanlış bir şeydir. Türkiye’de tuhaf bir tartışma yapılıyor. Bu tartışma yanlış” dedi.

Haber Merkezi