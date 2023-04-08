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8 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Hedef 400 vekil çıkarmak

08 Nisan 2023, Cumartesi 17:00
Millet İttifakı 14 Mayıs’taki seçimde 600 vekilin 476’sını çıkaran 39 şehre odaklandı. Hedef 400 vekil olarak belirlendi.

Değişen seçim yasasıyla birlikte ‘en çok milletvekilini çıkarmak için farklı formüller arayan’ Millet İttifakı, her partinin ayrı listelerle seçime girdiği yöntem yerine ortak listeyi gündemine aldı. İttifak, parlamenter sisteme en hızlı geçiş için Meclis’te 400 vekile ihtiyaç duyuyor. Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre ittifaka bu anahtarı sağlamak amacıyla CHP, diğer 5 partinin CHP listelerinden seçime girmesini önerdi. İYİ Parti’nin bu teklife sıcak bakmadığı belirtilirken kulislerde son güne dek her türlü değişikliğin olabileceği konuşuluyor.

Hedefteki 39 şehir

Millet İttifakı daha önce milletvekili sayısı 2 - 5 arasında olan toplam 42 ilde ortak listeyle, kalan illerde ve 30 büyükşehirde ise kendi listeleriyle seçime girmeyi hedefliyordu. Ancak gündemdeki ortak liste formülüyle toplamda 476 milletvekili çıkaran 39 ile odaklanılıyor. Kurmaylar, ortak liste formülüyle ‘6’lı masa içindeki partilerin kendi içlerinde yarışması yerine Cumhur İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı’nın çıkartacağı aday listeleriyle doğrudan yarışılacağını’ belirtiyor. Daha önce 10 ilde ‘fermuar’ yönteminde anlaştığını açıklayan CHP ve İYİ Parti’nin de uzlaştıkları illerde seçimi bu şekilde kazanmayı hedefledikleri kaydediliyor.

Haber Merkezi

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