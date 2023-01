Hedef demokrasi ve insan hakları

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU: “ALTI LİDER BİR ARADAYIZ. HEDEF; DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI, YARGI BAĞIMSIZLIĞI. HEDEF; BEŞLİ ÇETELERİN, UYUŞTURUCU BARONLARININ OLMADIĞI, AT KOŞTURMADIĞI BİR TÜRKİYE. BUNU YAPACAĞIZ.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli’de; “Altı lider bir aradayız. Hedef demokrasi. Hedef insan hakları. Hedef yargı bağımsızlığı. Hedef çocuklarımızın daha iyi eğitim gördüğü Türkiye. Hedef dış politikada saygınlık, saygınlığı olan bir Türkiye. Hedef üreten bir Türkiye, üreten ve alın teri döken bir Türkiye. Hedef beşli çetelerin, uyuşturucu baronlarının olmadığı, at koşturmadığı bir Türkiye. Bunu yapacağız” dedi. Kılıçdaroğlu, Denizli’de Merkezefendi, Serinhisar, Babadağ ve Honaz belediyelerinin toplu açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu kente belediye başkanlarımızın hizmet sunmasının bana göre ayrı bir önemi var. Çünkü belediye başkanlarımız hizmet sunarken vatandaşları arasında ayrım yapmazlar. Belediye başkanlarımıza söyledim. Kazandığınız andan itibaren hangi görüşten, kimlikten, yaşam tarzında olursa olsun ayrımcılığa uğramayacak. Herkese eşit davranacaksınız. Yine belediye başkanlarıma söyledim. Harcadığınız para sizin paranız değil. Harcadığınız para milletin parası. Dolayısıyla yaptığınız her harcamanın hesabını millete vereceksiniz. Kuruşu kuruşuna vereceksiniz. Türkiye yeni bir sayfa açacak. Tüm yolsuzluklara kapalı, her harcamanın halka ithaf edildiği güzel bir Türkiye’yi inşa edeceğiz.”

HEDEF YARGI BAĞIMSIZLIĞI

Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’nın demokrasi, insan hakları, yargı bağımsızlığı için bir arada olduğunu belirterek, “Altı lider bir aradayız. Hedef demokrasi. Hedef insan hakları. Hedef yargı bağımsızlığı. Hedef çocuklarımızın daha iyi eğitim gördüğü Türkiye. Hedef dış politikada saygınlık, saygınlığı olan bir Türkiye. Hedef üreten bir Türkiye, üreten ve alın teri döken bir Türkiye. Hedef beşli çetelerin, uyuşturucu baronlarının olmadığı, at koşturmadığı bir Türkiye. Bunu yapacağız. Diyorlardı ki… ‘Sakın ha CHP’li belediyeler oy vermeyin. Oy verirseniz yardımlar kesilecek’. Bir baktılar ki vatandaşımız oy verdi, hiçbir yardım kesilmemiş. Tam tersine sosyal yardımlar insan onurunu koruyacak şekilde yapıldı. Yani kimseni yoksulluğu teşhir edilmedi, afişe edilmedi. Özgüveni yüksek olan Türkiye göreceksiniz. Çocuklarınızın karnı tok, araştıran, soru soran çocuklarımızı yetiştireceksiniz. Onlara daha güzel bir eğitim ve daha güzel bir Türkiye bırakacağız, inşa edeceğiz. Temel hedefimiz bu. Belediye başkanlarımız bunu yapıyorsa bir de koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütçesini, o bütçedeki kaynakları düşünün. 128 milyar doları iç ettiler, hiç endişe etmeyin o paranın tamamını getireceğim, bu ülkenin işçisine, çiftçisine, memuruna, emeklisine vereceğim.” ifadelerini kullandı.

