Hedef en az 360 vekil

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı ister içeriden ya da dışarıdan olsun, genel başkanlar karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar” sözlerine ilişkin “İlkesel bir şey söyledim, tam tersini ifade etmiştim” dedi.

Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlayan Ahmet Davutoğlu’ndan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, 360 milletvekili ile alakalı olarak, “Bizim açıklamamızı 5 Ocak’ta dikkatli okuyanlar fark etmiştir. Milletimiz müsterih olsun. O masa hem iyi işleyecek hem de ülkeyi pürüzsüz yönetecek. Orada dedik ki, ‘Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci ile milletvekili adaylıkları birlikte değerlendirilecek’. Biz topluca 360’ı çıkarmak için en optimum seçim algoritmasını kuracağız. Şimdi bu ne demektir? Bütün gücümüzle Meclis’te 360’ın üzerine çıkmak için algoritmalar geliştireceğiz. Kaç milletvekili varsa o kadar bakanlık alacak. Diyelim ki A partisi büyük çoğunluğa sahip 7-8 bakanlığı olacak. Altılı Masa’da olanların hepsi cumhurbaşkanı yardımcısı ve en az 1 bakanlık alacak. Aynı zamanda sorumluluk üstleniyoruz. Risk alıyoruz. Kendi kitlemizi ikna edeceğiz. Eşitlik stratejik kararlarda. Mesela önemli atamalar. Herkesin içine, toplumun içine sinecek şekilde. Seçim günü akşamı Türkiye’de hiçbir kesimin ‘biz kaybettik’ anlayışına kapılmaması” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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