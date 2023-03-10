Hedef en az 360 vekil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayan Millet İttifakı’nın temel hedefi, “28 Şubat 2022’de imzalanan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Mutabakatı” uyarınca TBMM’de anayasa değişikliği yapabilecek sandalye çoğunluğunu elde edebilmek” olarak vurgulanıyor.

VOA Türkçe’nin haberine göre, TBMM’de anayasa değişikliği yapılması için 400 milletvekili oyu gerekiyor. Eğer anayasa değişikliği oylamasında 359 veya altında “kabul” oyu çıkması durumunda söz konusu teklif kadük oluyor. Eğer 400 vekil desteği altında ancak 360’ın üzerinde “kabul” oyu olması durumunda ise anayasa değişikliği teklifi halk oylamasına sunuluyor. Haber Merkezi

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