Hedef göstermeye tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Çubuk’taki linç girişimi görüntüleriyle hedef göstermesinin ardından CHP üst yönetimi “SeninleSandıktaGörüşeceğiz” etiketiyle tepki gösterdi.

CHP üst yönetiminde yer alan isimler, Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde yaptığı ve bu konuya değindiği basın toplantısında söylediği, “Şahıs bugünkü grup toplantısında uzun uzun benim videolarımı izlettirmiş, aleni tehditler savurmuş. Adeta birilerine yarım kalan işi bitirin talimatı vermiş. İşte buradan söylüyorum. Ne senden, ne senin şürekandan zerre kadar korkum yok. Sonuna kadar mücadele vereceğim, bunu bilesin” sözlerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Şahıs, kürsüsünden videolarla beni açıkça hedef gösteredursun; benim gündemimde sadece halkım var. İstediğim ne oydur ne de puan! Bu kara kışta insanımız açıkta kalmasın diye acilen uygulanmak üzere 4 maddelik çağrımı yaptım. Videosu burada dursun, milletimiz de şahidi olsun” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka