Hedef iktidarın ömrünü uzatmak

Meclis açılışıyla tekrar gündeme gelen “normalleşme-yumuşama” tartışmaları bir kez daha siyasetin ana gündem maddelerinden biri oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Grubu ile tokalaşması hakkında “Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır” dedi. Siyaset Bilimci Doçent Dr. Cangül Örnek, “İktidarın ömrünü uzatmaya dönük bir hamle bu. İhtiyacımız olan şey masaya oturmak değil, daha demokratik bir sürecin oluşması. Yapılan oyunun amacı, daha otoriter, daha sert bir anayasa. Muhalefetin bu konuda herhangi bir kapıyı açmaması gerekir. Ancak o zaman takdir görebilir” dedi. BirGün’e konuşan Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Yüksel Genç ise, “Bahçeli’nin çıkışı daha çok siyasal sistemin yeni bir aşamaya yeni bir dizayna geçerken Meclis muhalefetini mevcut siyasal iktidarın izin verdiği sınırlarda tutmak istemesi gibi görünüyor. Ortadoğu’daki yeni döneme uygun olarak Meclis muhalefetini de belli sınırlarda tutmak için yapılmış bir çağrıya benziyor” dedi. Haber Merkezi

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