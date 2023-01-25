Hedef kılpayı fark değil, açık zafer

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İspanya’nın El Pais gazetesine konuştu.

Babacan, “Demokrasimiz hasta ama yaşıyor. 14 Mayıs’ta seçimler olacak. Bizim partimizin de içinde olduğu muhalif partiler seçime hazırlanıyor. Muhalefet için, STK’lar için, özgür basın için koşullar hiç kolay değil. Buna rağmen hazırlanıyoruz ve onlara (muhalefete, STK’lara, özgür basına) yaklaşıyoruz. Bu seçimler Türkiye için ve Avrupa’da ve ötesinde demokrasiyi korumak isteyen herkes için önemli. Türkiye güçlü bir ülke, güçlü bir demokrasi geleneği var. Açık bir toplumumuz var. Gençliğimiz dünyanın farkında, Türkiye’nin bir demokrasi ve güçlü bir ekonomi olmasını istiyor. Bu başkanlık ve meclis seçimlerinin bir değişim anı olacağını umut ediyoruz (...) kıl payı değil bariz bir zafer kazanmayı amaçlıyoruz. Açık bir zafer olursa herhangi bir sorun olmayacağını umut ediyorum” dedi.

Haber Merkezi