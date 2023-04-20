Helalleşelim, kutuplaşmayı bitirelim

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Kani Torun, “Geçmişte yapılanlarla helalleşip önümüze bakmak istiyoruz” dedi.

DR. KANİ TORUN: MİLLET İTTİFAKI KUTUPLAŞMAYI DA ORTADAN KALDIRACAK - HELALLEŞECEĞİZ

Geçtiğimiz gün Hür Asya TV’de, “Manşetlerle Güne Bakış” programının konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Kani Torun, Cemil Said Demirdöğmez’in sorularını cevaplandırdı. Kani Torun, “Biz herkesin olacağı bir Halil İbrahim sofrası diyoruz. Hep beraber Türkiye’yi yeniden adaletin, özgürlüğün olduğu, barışın olduğu, bir anlamda ülkenin farklı kutuplarının da bir araya geldiği yeni bir yönetime bu vesile kavuşmuş olacağız.” İfadelerini kullandı.

Bizim ülkemizde, seçim sürecinde altı parti bir araya geldi ve bir masa kurdu, bir ittifak kurdu. Ve bu ittifak şu anda, mevcut iktidarla mücadele ediyor. Bu ittifakın en önemli tarafı, Türkiye’deki farklı fay hatlarını temsil etmesi, farklı gelenekleri temsil etmesi, farklılıkları bir arada barındırması.

Bu elbette çok önemli bir konudur. Farklılıkların bu kadar sivrileştirildiği, toplumun kutuplaştırıldığı bir yerde, farklı mahallelerden gelen insanların ortak bir amaca doğru yönelmesi çok kıymetli bir şeydir.”

Millet İttifakı çok önemli bir iş yapıyor

“Millet İttifakı çok önemli bir iş yapıyor” diyen Torun, şunları söyledi: “Ülkedeki kutuplaştırmayı da bir anlamda kaldıracak bir harekettir bu. Yani biz şu anda, ülkenin kurtuluşu açısından bu kutuplaşmış. Bölünmüş bir ülkeyi tekrar bütün hale getirmek, farklı geleneklerden gelen, herkesin bir arada olduğu, farklı partilerin bir araya gelmesi, bu şekilde bir yönetim oluşturması, elbette ki Türkiye’nin iç barışına çok önemli hizmetlerde bulunacaktır. Bu açıdan helalleşme de çok önemli bir adımdır. Gerçekten geçmişte yapılanlarla helalleşip önümüze bakmak istiyoruz. Bu anlamda inşallah bu seçimin kazanılması da, Türkiye’deki bu kutuplaştırma ve bölme siyasetinin sonu olacak. Biz herkesin olacağı bir Halil İbrahim sofrası diyoruz. Hep beraber Türkiye’yi yeniden adaletin, özgürlüğün olduğu, barışın olduğu, bir anlamda ülkenin farklı kutuplarının da bir araya geldiği yeni bir yönetime bu vesile kavuşmuş olacağız.”

İstanbul - Yeni Asya