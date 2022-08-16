Helalleşme oy için yapılmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizim helalleşmeye ihtiyacımız var ve bunu inşallah yapacağız. Karşı çıkanlara rağmen birlikte yapacağız. Bu ülkeye huzuru, bereketi ve sevgiyi getireceğiz.” dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen “Helalleşme Buluşması”nda, toplantıya katılan herkesi büyük bir dikkatle dinlediğini, kimsenin kamplaşan ve kavga eden bir Türkiye istemediğini söyledi. Herkesin, barış ve huzur içinde yaşamak istediğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, siyaset kurumunun yaptığı kamplaşmanın geniş kitlelerde derin yaralar açtığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, helalleşmenin aynı zamanda ortaklaşmayı büyütmek olduğunu aktararak, bunu yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Beni beğenmeyene de saygı duymak zorundayım

Helalleşmenin bir oy isteme olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Helalleşme yaşanan derin acılardan ders çıkarıp, gelecekte böyle bir acının yaşanmama çağrısıdır. Yetmedi mi çektiğimiz acılar, yaptığımız kavgalar? Bir dönem sağ-sol birbirini öldürdü, bir dönem başkaları birbirini öldürdü. Pırlanta gibi evlatlarımızı kaybettik. Eğer düşüncesinden ötürü insanlar hapse atılıyorsa bu doğru değildir. Benim gibi düşünmek zorunda değil insanlar. Ancak insanları düşüncelerinden ötürü hapse atamazsınız.” Gönlünü helalleşmek isteyenlere açtığının bilinmesini isteyen Kılıçdaroğlu, “Yüreğimi sizlere açtığımı bilmenizi isterim. Hakkım sizlere helal olsun. Bu konuda en ufak bir kin ve kibir benim kitabımda yoktur. Beni beğenmeyene, söylediğime inanmayana da saygı duymak zorundayım. Ama bilmenizi isterim, bizim helalleşmeye ihtiyacımız var ve biz bunu inşallah yapacağız. Birlikte yapacağız, karşı çıkanlara rağmen yapacağız. Bu ülkeye huzuru, bereketi, sevgiyi getireceğiz.” ifadelerini kullandı.