Helâlleşme sandıkta olur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Milletimizin yakasından bir düşün artık!” diye seslenen Akşener, “Çileyi, yokluğu ve yoksulluğu reva gördüğün bu milletten, hangi yüzle çıkıp da helâllik istiyorsun? Ayıptır, günahtır” dedi. Helâlleşmenin yollarını sıralayan Meral Akşener, “Ama illaki helâlleşmek istiyorsan, ben sana yolunu söyleyeyim. Siyasetçi, milletiyle kürsüden attığı nutukla helâlleşmez. Siyasetçi, milletiyle sandıkta helâlleşir. Madem helâllik alacaksın, önce aziz milletimizin önüne sandığı getireceksin, helâlliği öyle isteyeceksin. Sandığı getireceksin, milletimiz sana ne diyecek göreceksin. Öyle kürsülerden üfürmekle olmaz. Halep oradaysa, arşın burada. Madem helâllik alacağına eminsin, buyur bakalım, hodri meydan!” diye konuştu. Ankara – Fatih Karagöz

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